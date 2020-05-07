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Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Компания «Уральские авиалинии» для постоянных клиентов разработала новый продукт — «Бизнес-проездной». Благодаря этой опции пассажиры смогут получить единый билет на 10 полетов в «Бизнес-классе» с открытыми датами вылета по фиксированной выгодной цене, сообщает пресс-служба перевозчика.

При этом список направлений, входящих в проездной, разработан с учетом индивидуальных запросов пассажира. «Бизнес-проездной» будет именным, цена одного перелета фиксированная — 25 тыс. руб., включая налоги и сборы.

В один проездной включено 10 полетов по маршруту в одну сторону и с открытой датой, перелеты — только прямые. «Бизнес-проездной» можно приобрести в двух вариантах: маршруты для Москвы или Екатеринбурга.

Срок действия проездного составит шесть месяцев с момента приобретения. Помимо этого, при покупке будет действовать кешбэк для участников программы лояльности «Крылья».

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