Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 15,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре 2022 года составила 15 тыс. 830 человек (за 10 месяцев 2021 года — 25 тыс. 953 человека), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 33 тыс. 512 человек (в январе-октябре 2021 года — 35 тыс. 617 человек).



Скончались в регионе за январь-октябрь этого года 49 тыс. 342 человека (за десять месяцев прошлого года — 61 тыс. 570 человек).