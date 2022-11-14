Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 15,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре 2022 года составила 15 тыс. 830 человек (за 10 месяцев 2021 года — 25 тыс. 953 человека), сообщает Свердловскстат.
За указанный период в регионе родились 33 тыс. 512 человек (в январе-октябре 2021 года — 35 тыс. 617 человек).
Скончались в регионе за январь-октябрь этого года 49 тыс. 342 человека (за десять месяцев прошлого года — 61 тыс. 570 человек).
Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре 2022 года составила 14 тыс. 401 человек (за 9 месяцев ...14.11.2022 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре составила 14,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре 2022 года составила 14 ...09.09.2022 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-июле составила 12,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-июле 2022 года составила 12 ...15.04.2021 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале превысила 5,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале 2021 года составила ...14.12.2020 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-октябре составила 15,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-октябре 2020 года составила ...