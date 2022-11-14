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Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 15,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре 2022 года составила 15 тыс. 830 человек (за 10 месяцев 2021 года — 25 тыс. 953 человека), сообщает Свердловскстат.

За указанный период в регионе родились 33 тыс. 512 человек (в январе-октябре 2021 года — 35 тыс. 617 человек).

Скончались в регионе за январь-октябрь этого года 49 тыс. 342 человека (за десять месяцев прошлого года — 61 тыс. 570 человек).

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