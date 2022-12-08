Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн рублей на строительство дорог в городах региона

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн руб. для финансирования строительства второй очереди улицы Энергетиков в Заречном и путепровода в Богдановиче. Постановление о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета было принято на заседании регионального правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Сообщается, что на возведение путепровода в Богдановиче в этом году будет выделено дополнительно 50 млн руб., а общая стоимость проекта составит 324 млн руб. Заречный ГО, соответственно, получит 35 млн руб.
Всего в 2022 году межбюджетные трансферты были направлены бюджетам 23 муниципалитетов. Эти средства пошли на строительство, реконструкцию, капитальные ремонты и ремонты муниципальных улиц. Их общий объем составил порядка 2 млрд руб.
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