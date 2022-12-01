Бывшее здание ресторана «Харбин» в Екатеринбурге продают за 290 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Екатеринбурге продают здание, в котором раньше располагался ресторан «Харбин». Сооружение находится на улице Куйбышева, 38, напротив цирка. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито», постройку оценили в 290 млн руб.



Также на сервисе по покупке и продаже недвижимости указано, что в здании постоянно есть арендаторы без долгосрочной аренды, за счет чего оно заполнено на 95%. Дополнительно в стоимость входит само строение и земельный участок на 0,48 га (земля в собственности). На этом участке размещено 70 парковочных мест для автомобилей.



Отметим, что в 2017 году здание бывшего ресторана «Харбин» выставляли на торги за 220 млн руб.