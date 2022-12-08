На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 16%

С 5 по 12 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 16,48%, до 154,19 руб. за кг), сообщает Свердловскстат. Подобная тенденция продолжается несколько недель подряд.
Помимо этого, за минувшую неделю подорожали репчатый лук (на 6,1%, до 29,98 руб. за кг), бананы (на 3,44%, до 105,28 руб. за кг), капуста (на 3,32%, до 22,82 руб. за кг), глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 3,11%, до 438,76 руб. за кг), яблоки (на 3%, до 101,81 руб. за кг), морковь (на 2,93%, до 30,74 руб. за кг), маргарин (на 2,76%, до 263,91 руб. за кг), а также куриные яйца (на 2,37%, до 79,47 руб. за десяток).
Заметнее всего подешевели сосиски и сардельки (на 4,84%, до 505,77 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 3,28%, до 1 тыс. 009,10 руб. за кг), гречневая крупа (на 2,9%, до 117,81 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,64%, до 135 руб. за кг), а также мороженая неразделанная рыба (на 1,94%, до 212,38 руб. за кг).
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. С 5 по 12 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...08.12.2022 На Среднем Урале свежие огурцы третью неделю подряд становятся лидерами по росту цен
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