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Вчера, 17:55

В Свердловской области зафиксировано более 2 млн попыток перехода на фишинговые сайты

В январе-ноябре программы «Лаборатории Касперского» предотвратили 2 млн 137 тыс. попыток перейти на фишинговые сайты в Свердловской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Представители организации отметили, что сейчас фишинг является одной из наиболее актуальных угроз кибербезопасности. Из-за ухода ряда иностранных брендов появилось множество ресурсов, где мошенники предлагают приобрести ставшие недоступными товары, но вместо этого крадут деньги и персональные данные. Проблема также усугубилась тем, что приложения некоторых банков исчезли из IOS и Android.

Уточним, что фишинговый сайт или приложение — это ресурс, который похож на настоящий, но на самом деле имеет другой адрес и принадлежит злоумышленникам.

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