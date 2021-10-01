В Нижнем Тагиле супружеская пара перевела мошенникам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В минувшие выходные в отделение полиции Нижнего Тагила обратились супруги, отправившие мошенникам более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».



По словам пострадавших, 7 декабря 48-летней женщине позвонил мужчина с неизвестного номера в мессенджере, который представился сотрудником банка. Он сказал, что от нее поступила заявка на кредит, и прислал документы на имя Ерошина Александра Николаевича об одобрении займа. Затем местной жительнице посоветовали самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы не потерять средства. Далее ее убедили, что на следующий день нужно получить деньги в банкомате по улице Ломоносова, 49, а затем перечислить сумму на счет, названный ранее. Из-за сбоя в системе выполнить перевод не удалось. Однако лжеспециалист по безопасности уговорил женщину частями положить сбережения — по 15 тыс. руб. — на разные сотовые номера. Дополнительно ей в приложении прислали сообщение о том, что долг закрыт.



В дальнейшем злоумышленники снова позвонили потерпевшей, но в этот раз трубку взял ее 52-летний муж. Ему рассказали, что у его супруги пытались похитить деньги, но преступную деятельность удалось пресечь. Вдобавок они убедили мужчину взять кредит в приложении. Супружеская пара сняла 1 млн 100 тыс. руб. в торговом центре по улице Пархоменко и там же с помощью телефона отправила на озвученный счет.



В тот же вечер, действуя по той же схеме, у супругов обманным путем еще не раз похитили денежные суммы. Преимущественно звонки совершались с помощью приложений. Однако один из звонков поступил с номера, который числится за участковым пунктом полиции № 7 ОМВД России по району Выхино-Жулебино. Представившись сотрудником полиции по имени Ирина, незнакомая женщина заверила пару, что в будущем им также следует выполнять действия якобы сотрудников безопасности.