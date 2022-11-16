Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В январе-ноябре 2022 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 535,2 тыс. кв. м. жилья. Это на 0,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года (2 млн 522,3 тыс. кв. м.), следует из данных Свердловскстата.



При этом в ноябре в Свердловской области ввели в эксплуатацию 258,9 тыс. кв. м., что на 40,5% меньше уровня соответствующего месяца прошлого года (434,9 тыс. кв. м.).



Напомним, что в октябре в регионе сдали 127,2 тыс. кв. м. жилья (на 57,6% меньше уровня октября 2021 года).