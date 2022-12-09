Курс доллара США на Московской бирже вырос до 63,22 руб., евро — до 67,19 руб.

УрБК, Москва, 14.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 63,22 руб., европейской — 67,19 руб. Уточним, что на момент закрытия торгов 13 декабря курс доллара США составлял 62,85 руб., евро — 67,03 руб.

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