В поисках оптимального

Сегодня один из важных для застройщиков вопросов — это соотношение стоимости и эффективности применяемых решений. В том числе перед ними стоит задача найти и выбрать материалы для фасадов, которые не требуют дорогой и сложной эксплуатации. Причем этот выбор имеет долгосрочную перспективу, чтобы в дальнейшем не пришлось тратиться на повсеместный ремонт, а само здание не осыпалось через условные 10 лет эксплуатации.



Одним из таких вариантов может быть отход от штукатурных фасадов в пользу облицовки кирпичом. Например, им пользуются такие девелоперы Екатеринбурга, как «УГМК-застройщик», PRINZIP и «Атомстройкомплекс». Кирпич — это один из основных строительных материалов, к которым прибегали люди в течение свой истории, сумевший сохранить свою актуальность и в наше время.



Архитектор ООО «Уралстроймонолит» Алексей Костин отмечает относительную простоту в изготовлении кирпича и наличие строгих стандартов, в том числе касающихся размеров.



«Любой строитель или архитектор, разбуженный в четыре часа ночи, ответит: «Ну если вы про стандартный кирпич, то размер 120х250 мм». Высота бывает разной, но это не важно, это регулируется количеством рядов кладки. Соответственно, это несколько «дисциплинирует» здание», — считает эксперт.



В то же время архитектор заверил, что все вышеперечисленное не создает ограничений при работе со структурой фасадов и формой здания. Неожиданные углы, арки, выходящие из плоскости здания части — все это остается доступным. Плюс «имеется возможность выложить некую текстуру на фасаде как цветом, так и кладкой».



Еще в одном архитектурном агентстве подтвердили УрБК, что кирпич создает пространство для дизайна. Можно использовать разные цвета, и в целом качественно сделанный кирпич с хорошо выбранным оттенком имеет приятный вид, даже если решено сделать однотонный фасад. Сюда же добавляется долговечность, звуко- и теплоизляиция, а также удобство.



«Когда покупатель выбирает жилье, у него может встать вопрос долгосрочной устойчивости проекта — что у нас происходит с фасадами жилых домов по прошествии 20-30 лет. И, соответственно, насколько это помогает сохранить стоимость объекта недвижимости. Наверное, кирпич более привлекательный в плане долгосрочных перспектив материал. Но сказать, помогает ли кирпич продать жилье дороже, нельзя: проект оценивается в комплексе, включая благоустройство, планировку и так далее», — предполагает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



Легче становится работа и для самих строителей, считают в компании «Атомстройкомплекс».



«При формально сопоставимой стоимости кирпич выигрывает перед штукатуркой по целому ряду параметров. Его удобнее монтировать. Облицовка штукатуркой происходит снаружи фасада, для этого на него вывешивается и перемещается строительная люлька. Это мероприятие требует дополнительных усилий, оборудования, строгого соблюдения мер безопасности. Кладка фасадного кирпича осуществляется изнутри дома — это удобнее, безопаснее, проще, меньше зависит от погодных условий», — рассказала директор по проектированию застройщика Екатерина Спирина.



В то же время А. Костин указывает на то, что все стены и перегородки нужно выкладывать вручную, кирпич за кирпичом. Так приходится поступать со всеми видами искусственного камня: газоблок, пеноблок, шлакоблок.



Некоторые эксперты указывали на высокую стоимость кирпичного фасада. Однако если раньше мокрая штукатурка была дешевле в исполнении, чем облицовка кирпичом, то сегодня стоимость почти что сравнялась. Отдельно отметим, что в Свердловской области есть современные заводы по производству облицовочного кирпича, а также минераловатного утеплителя, на который кладут штукатурку. Поэтому оба варианта доступны для застройщиков и за счет этого популярны.



Добавим, что опрошенные эксперты отмечают, что кирпич остается перспективным направлением работы для строительных организаций.



«Мы давно отказались от утеплителя и возводим наружные стены по технологии двуслойной кладки, используя 400 мм газозолоблока, который берет на себя функцию теплосбережения, и 120 мм силикатного кирпича. Эти два слоя должны прочно соединяться друг с другом — мы решаем эту задачу с помощью гибкой армированной сетки, которая укладывается горизонтально на слой газозолоблока и кирпича и покрывается кладочным раствором. Если использовать жесткую перевязку кирпича и газозолоблока, то при усадке дома могут возникать трещины и отставание фасадного слоя. Сетка обеспечивает конструкции необходимую подвижность, тем самым защищая ее от трещин и сохраняя прочность соединения. Сама по себе двуслойная кладка, которая не предусматривает использование утеплителя, проще и дешевле в исполнении, меньше зависит от человеческого фактора, в отличие от трехслойной, с применением утеплителя между фасадным и теплоизоляционным слоями», — сообщила Е. Спирина.



«Как основной материал для строительства он достаточно распространен. Невысокие здания и дома, нагрузки и характеристики которых не требуют монолитного каркаса, возводятся и будут возводиться из кирпича в XXI веке. А как облицовочный материал он набрал огромную популярность в нулевые и десятые годы», — говорит А. Костин.



В итоге получается, что кирпич представляет собой надежный по характеристикам материал, который за счет сочетания разных видов и цветов позволяет застройщику экспериментировать с визуальным дизайном. В то же время кирпичные фасады выделяются своей ценой, и девелопер должен ответить на вопрос, будет ли это того стоить. Но можно сказать, что кирпичная кладка сохранит свою актуальность. Поэтому ожидаемо, что число домов с отделкой из кирпича будет только расти.