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Вчера, 09:03

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 2%, за месяц — на 4,8%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 654 квартиры в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 96 дней.

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