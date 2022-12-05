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Вчера, 16:43

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 283 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 9 декабря число безработных составляло 16 тыс. 546 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 263 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,77%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.

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