Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 283 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 9 декабря число безработных составляло 16 тыс. 546 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 263 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,77%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.