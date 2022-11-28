«Атомстройкомплекс» начал строительство взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к возведению здания поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга. Здание расположится в границах улиц Академика Вавилова — Академика Парина на участке площадью 5,5 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба застройщика.



«Строительство медицинских учреждений требует от строителей особых компетенций. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами применяются высокоэффективные, сложнейшие решения по вентиляции, энергоснабжению. Специальные материалы используются для отделки, чтобы обеспечивать стерильность и эффективную эксплуатацию. Планировка здания и наличие нескольких входных групп позволяет разделять потоки, выстраивать безопасную логистику для пациентов и сотрудников», — говорится в сообщении пресс-службы «Атомстройкомплекса».





Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Заведение высотой в девять наземных этажей и площадью 16 тыс. кв. м. будет рассчитано на 1,2 тыс. посещений в день. Работать здесь будет около 550 человек персонала. Также под зданием клиники будет размещаться один подземный этаж. Территория вокруг него также будет приспособлена для нужд медучреждения. Здесь появятся удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким нескользким покрытием. Открытие новой поликлиники запланировано на 2024 год.



Напомним, что у застройщика имеется большой опыт работы со сложными медицинскими объектами, в том числе строительство Областного перинатального центра ОДКБ 1, Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора, Центра медицины катастроф, нескольких подразделений НМТК «Микрохирургия глаза», а также «Клиники сердца».