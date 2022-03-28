Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на четверть

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на четверть и составило почти 59 тысяч. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, больше половины всех заболевших составляют дети (56%). «По данным лабораторного мониторинга, доминирует грипп А(H1N1). Кроме того, от заболевших выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа», — говорится в сообщении.

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