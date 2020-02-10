На строительство филармонии в Екатеринбурге в областном бюджете на 2023 год будет заложено 150 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В 2023 году в Екатеринбурге будет продолжен проект строительства нового здания филармонии. На эти цели в областном бюджете запланировано 150 млн руб.
«В бюджет Свердловской области на 2023 год заложены первые 150 млн руб. на проектирование нового здания филармонии», — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с руководителями уральских СМИ.
Градоначальник также рассказал, что создание проекта необходимо для того, чтобы город мог получить деньги на строительство из федерального бюджета.
Напомним, что ранее планировалось, что новое здание филармонии будет построено по проекту британского архитектурного бюро Zaha Hadid. Однако в связи с введением антироссийских санкций весной 2022 года компания прекратила свою деятельность в России.
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