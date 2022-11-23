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УБРиР снизил первоначальный взнос по программе «Ипотека по паспорту» до 20%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках программы «Ипотека по паспорту» снизил минимальный размер первоначального взноса до 20%. Ипотечная программа распространяется на покупку готового и строящегося жилья. Надбавка к основной ставке составляет 0,5 п. п., сообщает пресс-служба банка.

Ранее первоначальный взнос по программе составлял 30%, отмечают эксперты финансовой организации. Предполагается, что улучшенные условия позволят приобрести недвижимость большему числу горожан.

По словам управляющего директора центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анны Севостьяновой, благодаря сезонному спросу и выгодным предложениям строительных компаний стоимость на жилье существенно снизится.

«Доля «Ипотеки по паспорту» сегодня составляет 12% от всех выданных объемов ипотеки в УБРиР. Мы прогнозируем, что благодаря обновлению программа может закрыть до четверти всех выдач. Традиционно под конец года клиенты стремятся закрыть отложенный спрос на покупку жилья. Этому способствуют и снижение цен на недвижимость, и сезонные скидки от застройщиков. Мы улучшаем условия по программе, чтобы люди могли быстрее решить жилищный вопрос», — отметила она.

Максимальный размер кредита «Ипотека по паспорту» составляет 6 млн руб., а срок кредитования — 25 лет. Зачисление первоначальной выплаты производится продавцу с помощью эскроу-счета, открытого в УБРиР.

Также для увеличения суммы кредита клиент может подтвердить доход справкой о доходах либо выпиской из ПФР. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка.

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