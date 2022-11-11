В Свердловской области капуста за год подешевела на 46%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на поваренную соль в ноябре 2022 года составили 16,84 руб. за кг, что на 32,95% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, значительно подорожали за год говядина (кроме бескостного мяса) (на 23,56%, до 510,97 руб. за кг), сахар-песок (на 20,25%, до 65,42 руб. за кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 15,81%, до 67,71 руб. за кг), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 14,51%, до 77,03 руб. за кг), шлифованный рис (на 14,48%, до 129,39 руб. за кг), а также мороженая неразделанная рыба (на 13,77%, до 216,41 руб. за кг).



При этом среди всех видов социально значимых продовольственных товаров сильнее всего снизились цены за год на капусту (на 45,61%, до 21,21 руб. за кг), морковь (на 33,52%, до 27,71 руб. за кг), а также на картофель (на 30,31%, до 27,47 руб. за кг).