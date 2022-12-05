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Вчера, 17:00

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,81%

УрБК, Москва, 12.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,99 руб., евро — 66,75 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,9%, европейской — на 1,81 %.

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