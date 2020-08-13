Экологическая лаборатория дочерней структуры ММК успешно прошла испытания института метрологии

УрБК, Магнитогорск, 12.12.2022. Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС) ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно прошла проверку в трех раундах межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), проведенных Уральским научно-исследовательским институтом метрологии — филиалом ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Об этом стало известно от пресс-службы ПАО «ММК».



Тестирование квалификации испытательных лабораторий предназначено для того, чтобы учреждения могли продемонстрировать свою компетентность. Так, постоянное участие в МСИ позволяет сравнить свои результаты с результатами подобных лабораторий. В случае обнаружения проблем будут проведены исправления, чтобы обеспечить единство измерений.



В целом осуществленные мероприятия позволяют сделать вывод о высоких компетенциях персонала и эффективной системе менеджмента качества, внедренной в лаборатории.