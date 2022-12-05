Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. «Битва хоров» среди дошкольников Академического района в седьмой раз прошла в Екатеринбурге. В конкурсе приняли участие около 200 воспитанников из 13 детских садов. Мероприятие проводится при поддержке главного девелопера и основателя района АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», а также управляющей компании «Академический».
В этом году конкурс в третий раз состоялся в формате онлайн. Однако организаторы надеются, что в следующий раз соревнования пройдут уже в привычном формате, «вживую», отмечает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».
На суд жюри юные исполнители прислали свои выступления в записи. Комиссия оценивала качество исполнения, артистизм, творческий подход. В этом году первое место в конкурсе занял хор МАДОУ № 39, вторую ступень пьедестала поделили ребята из МБДОУ № 23 и МАДОУ № 45.
Член жюри битвы хоров Академического района руководитель старшего хора гимназии № 8, лицея имени С.П. Дягилева Марина Сидорова отметила, что участники соревнований с каждым годом повышают уровень своего мастерства.
«Я уже третий год участвую в составе жюри битвы хоров в Академическом. Очень здорово, что уже в течение семи лет Академический держит марку, и битва хоров продолжается и, самое главное, развивается. Педагоги детских садов делают очень много, чтобы ребята совершенствовали свое мастерство, потому что хоровое пение — это самый доступный вид творчества для детей. И дети с каждым годом выступают все лучше», — считает Марина Сидорова.
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в третий раз прошел турнир по самбо для ...28.11.2022 В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди ...08.12.2020 Представителей компании «РСГ-Академическое» наградили почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о награждении почетным ...29.09.2020 Более 500 деревьев высадили в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге по случаю празднования 11 дня рождения района Академический состоялся ...03.05.2011 Детский джаз-хор с Урала занял первое место в музыкальном конкурсе в Швейцарии
Первое место в международном конкурсе хоров в Швейцарии, в котором участвовали музыкальные коллективы из 11 стран мира ...