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Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. «Битва хоров» среди дошкольников Академического района в седьмой раз прошла в Екатеринбурге. В конкурсе приняли участие около 200 воспитанников из 13 детских садов. Мероприятие проводится при поддержке главного девелопера и основателя района АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», а также управляющей компании «Академический».

В этом году конкурс в третий раз состоялся в формате онлайн. Однако организаторы надеются, что в следующий раз соревнования пройдут уже в привычном формате, «вживую», отмечает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга

На суд жюри юные исполнители прислали свои выступления в записи. Комиссия оценивала качество исполнения, артистизм, творческий подход. В этом году первое место в конкурсе занял хор МАДОУ № 39, вторую ступень пьедестала поделили ребята из МБДОУ № 23 и МАДОУ № 45.

Член жюри битвы хоров Академического района руководитель старшего хора гимназии № 8, лицея имени С.П. Дягилева Марина Сидорова отметила, что участники соревнований с каждым годом повышают уровень своего мастерства.

«Я уже третий год участвую в составе жюри битвы хоров в Академическом. Очень здорово, что уже в течение семи лет Академический держит марку, и битва хоров продолжается и, самое главное, развивается. Педагоги детских садов делают очень много, чтобы ребята совершенствовали свое мастерство, потому что хоровое пение — это самый доступный вид творчества для детей. И дети с каждым годом выступают все лучше», — считает Марина Сидорова.

Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга


Музыкальный руководитель детского сада № 23 Мария Бень также отметила, что участие в этом конкурсе становится отличным стартом для дошкольников при поступлении в общеобразовательные учреждения.

«Для педагогов участие в конкурсе — это возможность развивать одаренных детей в своем детском саду. В дальнейшем у ребят развивается слух, любовь к музыке, и, в конечном итоге, многим из них такой опыт помогает поступать в музыкальные и специализированные школы. Например, в лицей имени С.П. Дягилева», — подчеркнула Мария Бень.

За прошедшие годы конкурс «Битва хоров» стал одной из визитных карточек Академического района. Сейчас в планах организаторов — расширить географию конкурса и привлечь к вокальной «битве» дошкольников из других районов уральской столицы.

Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»

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