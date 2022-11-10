Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в октябре 2022 года — 12,2%). Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 10,5%, непродовольственные — на 13,66%, услуги — на 10,36%, алкоголь — на 8,51%.
Потребительские цены в регионе в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 0,35%.
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