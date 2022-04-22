В Екатеринбурге 15 декабря станет известен победитель «Премии Моменты 2022»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Екатеринбурге 15 декабря независимое жюри подведет итоги «Премии Моменты 2022». Одна из главных целей конкурса —рассказать об уникальных проектах, которые вносят вклад в развитие города, сообщает пресс-служба организаторов.
Первый этап голосования премии «Моментов» завершился в конце ноября, с 5 по 12 декабря свою работу ведет жюри конкурса.
Всего в конкурсе заявлено 13 номинаций: «Гастрооткрытие года», «Человек года», «Лучший летник», «Лучший загородный клуб», «Ресторатор года», «Амбассадор ночной жизни», «Наибольший вклад в развитие города», «Открытие года», «Лучший бьюти-бизнес», «Лучший релакс и SPA», «Лучший фитнес-клуб», «Блог года» и «Бизнес года».
«В течение этого года мы трансформировались и адаптировались под новые реалии, как и все номинанты нашей премии. Сегодня мы готовы выбрать лучших из лучших в 13 номинациях. Все участники премии внесли неоценимый вклад в развитие Екатеринбурга, и мы хотим отметить их достижения на нашей церемонии», — рассказала главный редактор портала «Моменты» Ольга Осокина.
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards — крупнейшего в России ...28.03.2012 В Москве объявили номинантов X премии телеканала «Муз-ТВ»
В Москве были объявлены номинанты X национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2012. Полный ...02.06.2011 3 июля в Москве вручат «Премию МУЗ-ТВ 2011»
Как рассказал в интервью РИА Новости музыкальный директор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров, церемония ежегодной ...31.08.2010 Вручение премии «Шеф года 2010» пройдет в Екатеринбурге 18 октября 2010 года
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2010. До завершения приема заявок на получение «бизнес-Оскара» — премии «Шеф года 2010» в ...27.02.2009 В Краснодаре стартует фестиваля кинематографистов «Молодой киновек»
Сегодня в Краснодаре откроется V фестиваля кинематографистов «Молодой киновек», который приурочен к Году молодежи в ...