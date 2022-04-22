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Вчера, 12:05

В Екатеринбурге 15 декабря станет известен победитель «Премии Моменты 2022»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Екатеринбурге 15 декабря независимое жюри подведет итоги «Премии Моменты 2022». Одна из главных целей конкурса —рассказать об уникальных проектах, которые вносят вклад в развитие города, сообщает пресс-служба организаторов.

Первый этап голосования премии «Моментов» завершился в конце ноября, с 5 по 12 декабря свою работу ведет жюри конкурса.

Всего в конкурсе заявлено 13 номинаций: «Гастрооткрытие года», «Человек года», «Лучший летник», «Лучший загородный клуб», «Ресторатор года», «Амбассадор ночной жизни», «Наибольший вклад в развитие города», «Открытие года», «Лучший бьюти-бизнес», «Лучший релакс и SPA», «Лучший фитнес-клуб», «Блог года» и «Бизнес года».

«В течение этого года мы трансформировались и адаптировались под новые реалии, как и все номинанты нашей премии. Сегодня мы готовы выбрать лучших из лучших в 13 номинациях. Все участники премии внесли неоценимый вклад в развитие Екатеринбурга, и мы хотим отметить их достижения на нашей церемонии», — рассказала главный редактор портала «Моменты» Ольга Осокина.

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