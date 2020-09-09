В Екатеринбурге планируется расширить производство счетно-сортировальных машин для Банка России

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Банк России планирует расширить производство счетно-сортировальных машин в Екатеринбурге. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал гендиректор «Гознака» Аркадий Ткачук.



По его словам, с российского рынка ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов наличности. Речь идет о больших напольных аппаратах. Вендоры больше не поставляют оборудование и не оказывают в полной мере услуги, необходимые участникам наличного денежного обращения. Однако в РФ есть свои машины и аппаратура.



«Сегодня мы общими усилиями расширяем производство. Оно изначально не было рассчитано на то, чтобы полностью закрывать все потребности Банка России, не говоря уже про коммерческие банки. Теперь такая задача стоит, поэтому один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге для этой компании. Соответствующие решения недавно были приняты», — отметил А. Ткачук.