Лучшие практики по повышению финансовой грамотности в УрФО будут использованы по всей стране

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге состоялась межрегиональная конференция, организованная Банком России и федеральным Минфином. В ходе нее обсуждались задачи в сфере повышения финансовой грамотности, лучшие практики и тренды в этой области, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«В столице Урала завершилась серия окружных конференций, объединенных общей темой повышения финансовой грамотности, которые в 2022 году прошли во всех федеральных округах страны. Их основная задача — определить приоритеты финансового просвещения различных категорий граждан в быстро меняющихся экономических условиях», — говорится в сообщении.



В ходе мероприятия замминистра финансов РФ Михаил Котюков отметил, что одним из решений задачи повышения финансовой грамотности населения является распространение успешно реализованных практик в этой области. В 2022 году совместно с институтом НИФИ был составлен каталог «Лучших практик регионов», который планируется выпускать на регулярной ежегодной основе. В текущем году в сборник вошли 116 лучших региональных практик из 70 регионов.