«Автостат»: Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 году составят до 640 тыс. штук

УрБК, Москва, 09.12.2022. В 2023 году в России будет продано 630-640 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Такой прогноз выдвинул начальник отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.



«Уже сейчас очевидно, что ключевыми игроками авторынка в 2023 году выступят российский «АвтоВАЗ» и китайские автопроизводители, в первую очередь, те, которые уже имеют сильные позиции: Haval, Chery, Geely и их родственные бренды. По нашему базовому сценарию прогноза на 2023 год, марка LADA имеет шансы занять 48-50% рынка, а суммарная доля всех китайских марок может превысить 25%», — предполагает он.



Эксперт отмечает, что нет смысла оценивать объем отложенного спроса, поскольку идет перестройка рынка. Он также считает, что в новом году точно не вернутся зарубежные автопроизводители, прекратившие свою деятельность в РФ. Спрос, отложенный из-за роста цен, уже можно не брать в расчет, поскольку спада не будет. Спрос на конкретные и дефицитные автомобили удовлетворяется за счет параллельного импорта. В итоге покупателям придется выбирать из того, что предложит вновь формирующийся рынок, а не ждать благоприятных времен.