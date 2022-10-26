ЕВРАЗ ЗСМК вошел в число финалистов Национальной экологической премии

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. ЕВРАЗ ЗСМК завоевал серебряную награду в номинации «ЭкоПредприятие» в рамках Национальной экологической премии. Предприятие получило серебро за планомерные действия с целью снижения выбросов в окружающую среду, а также за комплексный подход к модернизации оборудования. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» металлургического предприятия.



На ЕВРАЗ ЗСМК до 2030 года будет осуществляться экологическая стратегия, цель которой — уменьшить число загрязнений в атмосфере, сократить эмиссии парниковых газов. При этом в перспективе — повысить число переработок отходов производства и перейти к замкнутому циклу водопользования при изготовлении стали.



На данный момент комбинат, как участник федерального проекта «Чистый воздух», уже выполнил четыре из шести назначенных мероприятий. Так, на аглофабрике организации поставили аспирационные газопылеулавливающие системы, настроили теплотехнические режимы печей цеха обжига извести, усовершенствовали электрофильтры и сократили выхлопы от котлов входящей в состав Западно-Сибирского металлургического комбината ЗапСибТЭЦ.



По словам директора ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максима Епифанцева, в ближайшие пару лет количество загрязняющих веществ будет снижено не меньше чем на четверть.



«Благодаря экологической модернизации производства ЕВРАЗ ЗСМК снизил за последние пять лет выбросы в атмосферу на 47 тыс. т и сократил сброс сточных вод на 12,7 млн кубометров. Вложения в реализованные на комбинате проекты составили 2,8 млрд руб. В 2023 году планируется завершить проект по внедрению технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре, который позволит сократить специфические выбросы коксохимического производства на 75%. На аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК реализуется проект по строительству установки серогазоочистки мощностью 3 млн кубометров очищенного газа в час. Реализация всех проектов позволит снизить суммарные выбросы в атмосферу Новокузнецка к 2026 году на 26%», — отметил он.



ЕВРАЗ ЗСМК — первый российский завод и один из первых в мире, изготовивший экорельсы весной 2022 года. Углеродный объем продукции стали для их проката не превышал 0,5 т CO2-эквивалента на тонну. Такие показатели в четыре раза меньше, чем при использовании доменно-конвертерной выплавки.



Также комбинат продолжает развивать водоохранные работы, снижает потребление и сброс воды. В текущем году приступили к завершающей стадии мероприятий по созданию очистных сооружений сточных вод на выпуске 2.



Помимо этого, на предприятии действует система раздельного сбора мусора, функционирует комплекс переработки конвертерного шлака. На производственных работах используется около 88% металлургических отходов.