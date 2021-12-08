«МегаФон» назвал рекордсменов по потреблению мобильного трафика в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. «МегаФон» изучил обезличенную статистику и определил населенные пункты Свердловской области, в которых потребляется больше всего мобильного трафика. Победителями стали жители села Кашино, где на одного интернет-пользователя приходится 42 гигабайта трафика. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Второе место заняло Новокосулино (24 Гб), следом идут Красноуфимск (26 Гб), Ивдель (24 Гб) и Новая Ляля (23,7 Гб). Екатеринбург занял 16 место. Добавим, что в среднем на одного свердловчанина приходится около 18 Гб интернета, что на 20% больше, чем годом ранее.
Лидеры по числу звонков отличаются. Первое место заняла Талица, где горожанин в среднем беседует 479 минут в месяц. Второе место заняло Новокосулино (465 мин), третье — Кашино (428 минут). Екатеринбург — на 10 месте.
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