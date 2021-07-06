Пенсионерка из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам накопления в размере более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге в отдел полиции № 12 УМВД обратилась 71-летняя женщина, рассказав, что неизвестные обманом завладели ее накоплениями. Сумма ущерба составила 1 млн 077 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Пенсионерка сообщила, что 5 декабря ей позвонила незнакомая женщина. Представившись сотрудником кредитной организации, неизвестная заявила собеседнице, что кто-то пытается снять деньги со вклада пострадавшей. Чтобы не допустить хищения средств, женщине предложили перевести сбережения на «безопасный счет». После чего с пенсионеркой связался лжесотрудник силовых ведомств и убедил, что ее действия правомерны и уже проводится поиск мошенников. Также он добавил, что далее требуется следовать указаниям якобы представителя финансовой организации.



Местная жительница сняла с накопительного счета и дебетовой карты все деньги и перевела их на счета аферистов. Как только вся сумма была переведена, звонки прекратились, а женщина поняла, что стала жертвой обманщиков.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники следственных служб устанавливают обстоятельства и ищут лиц, причастных к совершенному преступлению.