ЕВРАЗ выделил 75 млн рублей на благоустройство детских садов Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В 2022 году ЕВРАЗ направил 75 млн руб. на обучающие программы для воспитанников и благоустройство детских садов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (МАДОУ) «Радость» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Так, большая часть средств — 70 млн руб. — выделена для оплаты дополнительных образовательных услуг. Компенсации предназначены детям работников комбината, посещающим детсады МАДОУ «Радость». Педагоги, в свою очередь, проводят обучающие и профориентационные программы.
«В 2022 году мы инициировали конкурс среди воспитателей детских садов МАДОУ «Радость» «Инвестиции в будущее». За лучшую реализацию программ ранней профориентации, за развитие интереса к разным профессиям и формирование уважения к труду мы поощряем лучших педагогов учреждения», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.
Также в этом году компания распределила почти 5 млн руб. между дошкольными организациями на ремонтные работы. На эти средства заменили окна, приобрели уличные игровые комплексы, обновили песок на площадках.
На сегодняшний день в состав МАДОУ «Радость» входят 45 детских садов, которые находятся под контролем ЕВРАЗ НТМК. Посещаемость учреждений — более 7,5 тыс. детей, из них более четверти — дети сотрудников компании.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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