«Атомстройкомплекс» провел реконструкцию двух улиц в районе Южного автовокзала Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Застройщик «Атомстройкомплекс» провел полномасштабную перестройку двух улиц в районе Южного автовокзала Екатеринбурга: отрезка улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участка улицы Айвазовского от Московской до Авиационной. Заказчиком работы была администрация города, проект реализовали в летний сезон 2022 года, сообщает пресс-служба компании.



В рамках реконструкции организация расширила проезжую часть с возможностью правого поворота на Московскую улицу. Обустроено наружное освещение, реконструированы и установлены светофорные объекты, смонтированы малые архитектурные формы. Обустроены велодорожка и тротуары. Вдобавок на территории уложен газон и посажены деревья. Удалось как посадить новые, так и сохранить старые кусты сирени.







«Основная сложность при строительстве улиц заключается в том, что по ним проходят инженерные артерии города — например, кабельные линии, питающие близлежащие дома. Их расположение обязательно учитывается в проекте реконструкции, чтобы сохранить целостность инженерных сетей. Мы с этой задачей справились», — отметила руководитель проекта Наталья Парамонова.









Разработку проектной документации «Атомстройкомплекс» выполнил по своей инициативе и за свой счет — это позволило ускорить включение улиц в муниципальную программу и быстрее приступить к строительным работам. Компания на протяжении многих лет возводит в районе Южного автовокзала современные жилые кварталы — ЖК «Апельсин», ЖК LIVE, а также «Нескучный сад» — и заинтересована в комплексном развитии городской среды. Глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев уверен, что такая практика — объединение усилий застройщиков и власти — является драйвером комплексного развития города. По его мнению, городу нужна программа по строительству на 5-10 лет, которая бы объединила планы застройщиков по возведению жилья с планами органов власти по строительству инфраструктуры.



«Она позволит консолидировать все источники бюджетирования, включая альтернативные модели финансирования, такие как ГЧП, и составить очередность строительства школ, садиков, дорог в районах, где сосредоточены проекты многих застройщиков. Такой подход обеспечит комплексное развитие территорий, а главное сделает сроки строительства инфраструктуры прозрачными для всех участников градостроительного процесса», — уточнил В. Ананьев.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»