Минпромторг РФ ожидает роста продаж на авторынке в 2023 году

УрБК, Москва, 09.12.2022. Минпромторг РФ ожидает, что в 2023 году продажи на отечественном авторынке превысят показатели текущего года. С таким заявлением выступил глава ведомства Денис Мантуров, сообщает «Прайм».



В то же время министерство сохраняет свой прогноз на 2022 год — продажи упадут на 55%, до 750 тыс. машин.



Добавим, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2022 года в России было реализовано на 60,9% меньше машин, чем 2021 году.