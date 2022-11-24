Свердловчанам рассказали о деталях работы Единого налогового счета

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала промостраницу, где отображены детали перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет (ЕНС).
Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, система начнет работать с 1 января 2023 года. В ведомстве отмечают, что ЕНС позволит просто и без ошибок оплачивать налоги. «Платежка» станет универсальной, с одинаковыми реквизитами для всех налогов. Также будут единые сроки сдачи отчетности и уплаты. В результате безошибочных платежей не начислят пеней и штрафов, что сэкономит бизнесу время и деньги.
Если в сервисе образуется переплата, налогоплательщик либо может вернуть ее, либо перевести другому плательщику. При этом — без срока давности переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься за день. В то же время пени будут рассчитаны не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.
Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в нем собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.
Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.
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