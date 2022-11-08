В Свердловской области объем выданных автокредитов за год снизился на 48,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В январе-октябре 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 14,6 млрд руб. Это на 48,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (28,4 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (58,9 млрд руб.), Московская область (42,1 млрд руб.), Санкт-Петербург (36,5 млрд руб.), Краснодарский край (25,5 млрд руб.) и Татарстан (22,1 млрд руб.).



Сильнее всего за год снизился объем выданных автокредитов в Москве (на 49,2%), Свердловской области (на 48,5%), Краснодарском крае (на 45,0%), Самарской (на 44,9%) и Нижегородской (на 44,4%) областях, а также в Санкт-Петербурге (на 43,7%).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-октябре текущего года составил 546,2 млрд руб., снизившись на 41,3% относительно аналогичного периода прошлого года (930,5 млрд руб.).