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Вчера, 14:26

В Екатеринбурге представители Банка России и СМИ обсудили вопросы продвижения финансовой грамотности в соцмедиа

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Екатеринбурге 8 декабря прошли экспертные дискуссии о продвижении финансовой грамотности на Урале.

Мероприятие предваряет конференцию «Повышение финансовой грамотности в Уральском федеральном округе: тренды, задачи, перспективы», которая организована при участии Банка России, Минфина РФ и правительства Свердловской области и состоится 9 декабря.

Дискуссии проходили в рамках нескольких секций: «Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс образовательных организаций», «Инициативное бюджетирование как инструмент финансовой грамотности», «Финансовое просвещение: работа со СМИ и соцмедиа».

На последней секции выступили представители Банка России, АНО «Диалог» и СМИ. Замдиректора департамента по связям с общественностью ЦБ Екатерина Потапова рассказала об основных каналах работы с аудиторией. Она отметила, что регулятор продумывает понятность и полезность информации, параллельно заботясь о том, чтобы ее было легко найти. Представитель ЦБ привела примеры различных проектов, направленных на разную аудиторию. Например, для дошкольников Банк России подготовил развивающую игру.

Начальник отдела по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России Ирина Арефьева также привела примеры подобных инициатив. В том числе она рассказала о создании детских мультфильмов, роликов с участием местных актеров, распространении информации о финансовой грамотности через СМИ.

Начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова поделилась некоторыми социологическими показателями. Она сообщила, что в последние несколько лет информационная повестка подталкивает людей к сбережениям. При этом в последнее время население хуже оценивает свою финансовую грамотность. Это в первую очередь связано с большим количеством фейков в медиапространстве. Главными источниками информации у граждан она назвала интернет-сайты, телевидение и Telegram-каналы.

Член Российской ассоциации по связям с общественностью, учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг» Евгений Потапов в своем выступлении обратил внимание, что об инструментах финансовой грамотности должны также рассказывать «евангелисты, амбассадоры и лидеры общественного мнения». Сейчас же этой работой занимаются только профессиональные финансисты.

Завершила работу секции управляющая челябинского отделения Банка России Елена Федина. Она отметила, что в ее регионе для каждой целевой аудитории сегментирована нужная им в данный момент информация. Для каждой группы выделена своя главная тема. Например, для предпринимателей запущен цикл передач на радио. Идет взаимодействие с общественным организациями, такими как центр «Мой бизнес», и властью. А в вопросах защиты населения от мошенников помогает МВД. Также проведена работа по созданию социальной рекламы о финансовой грамотности.

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