В Екатеринбурге через инициативное бюджетирование будут реализованы около 60 проектов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 ...24.06.2024 В Екатеринбурге четыре проекта горожан победили в конкурсе инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге подвели итоги очередного городского конкурса инициативного ...29.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 66 млн рублей на субсидирование проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе ...19.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сроках проведения городского конкурса инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения городского конкурсного ...08.12.2022 Власти Екатеринбурга рассмотрели 22 инициативных проекта горожан на сумму более 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков провел заседание комиссии по рассмотрению ...