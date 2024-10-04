УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:02

В Екатеринбурге через инициативное бюджетирование будут реализованы около 60 проектов

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Екатеринбурге благодаря инициативному бюджетированию будут реализованы около 60 проектов в течение 2024 года. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

«Инициативное бюджетирование — механизм, который давно уже применяется в мире. Позволяет горожанам выразить свою позицию по отношению к расходам бюджета», — рассказал А. Корюков.

Он отметил, что в Свердловской области эта программа начала работать с 2018 года. Частично финансирование на реализацию инициатив екатеринбуржцев выделает администрация города, а часть — сами горожане. За первый год действия инициативного бюджетирования вниманию жителей было представлено 11 проектов. По словам заместителя главы города, за шесть лет реализовано 293 проекта на сумму 160 млн руб.

Среди них: объекты благоустройства, спортивные площадки, детсады, оборудование для муниципальных учреждений. В качестве примера реализованных проектов выступают две игровые зоны в детском саду № 555. Это веревочный парк и спортивно-игровая площадка-трансформер. В дальнейшем руководство детского учреждения планирует оформить сцену и построить большую песочницу. Известно, что конкурс по приему заявок на 2025 год состоится в декабре.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2024 Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 ...

24.06.2024 В Екатеринбурге четыре проекта горожан победили в конкурсе инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге подвели итоги очередного городского конкурса инициативного ...

29.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 66 млн рублей на субсидирование проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе ...

19.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сроках проведения городского конкурса инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения городского конкурсного ...

08.12.2022 Власти Екатеринбурга рассмотрели 22 инициативных проекта горожан на сумму более 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков провел заседание комиссии по рассмотрению ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (235)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18