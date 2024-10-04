В Екатеринбурге через инициативное бюджетирование будут реализованы около 60 проектов

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Екатеринбурге благодаря инициативному бюджетированию будут реализованы около 60 проектов в течение 2024 года. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.



«Инициативное бюджетирование — механизм, который давно уже применяется в мире. Позволяет горожанам выразить свою позицию по отношению к расходам бюджета», — рассказал А. Корюков.



Он отметил, что в Свердловской области эта программа начала работать с 2018 года. Частично финансирование на реализацию инициатив екатеринбуржцев выделает администрация города, а часть — сами горожане. За первый год действия инициативного бюджетирования вниманию жителей было представлено 11 проектов. По словам заместителя главы города, за шесть лет реализовано 293 проекта на сумму 160 млн руб.



Среди них: объекты благоустройства, спортивные площадки, детсады, оборудование для муниципальных учреждений. В качестве примера реализованных проектов выступают две игровые зоны в детском саду № 555. Это веревочный парк и спортивно-игровая площадка-трансформер. В дальнейшем руководство детского учреждения планирует оформить сцену и построить большую песочницу. Известно, что конкурс по приему заявок на 2025 год состоится в декабре.