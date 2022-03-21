В екатеринбургских торговых центрах открылись мобильные пункты диспансеризации

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Екатеринбурге Центр общественного здоровья и медпрофилактики открыл пункты диспансеризации в торговых центрах «Мега» и «Гринвич». Как сообщает пресс-служба администрации города, мобильные кабинеты будут работать два дня: 9 декабря с 12.00 до 18.00 и 10 декабря с 10.00 до 16.00.
Так, например, горожане смогут вакцинироваться от гриппа, COVID-19 и других заболеваний; узнать об общем состоянии организма, например, сердца и дыхательной системы; отследить уровень холестерина, глюкозы и кислорода в крови. Дополнительно граждане смогут пройти осмотр у стоматолога и дерматолога.
Необходимые обследования жители могут пройти бесплатно, но потребуется предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
«В первую очередь диспансеризация призвана выявить людей с ранними признаками онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также тех, кто имеет склонность к ним. Поэтому я призываю не откладывать заботу о здоровье на потом и обязательно пройти диспансеризацию», — отметил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.
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