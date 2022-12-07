Курс доллара США на Московской бирже составляет 62,92 руб., евро — 66,03 руб.

УрБК, Москва, 08.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 62,92 руб., европейской — 66,03 руб. Уточним, что на момент закрытия торгов 7 декабря курс доллара США составлял 62,75 руб., евро — 66,08 руб.

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