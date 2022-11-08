В Свердловской области число вакансий выросло на 3% за месяц

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. По итогам ноября 2022 года в Свердловской области было открыто более 35 тыс. вакансий. Это на 3% больше, чем в ноябре, сообщает пресс-служба hh.ru.
Сильнее всего вырос спрос в сегменте «Медицина, фармацевтика» — плюс 24% по сравнению прошлым месяцем. Также на 15% он увеличился в разделе «Инсталляция и сервис», на 10% — «Искусство, развлечения, медиа», на 6% — «Добыча сырья» и «ИТ, интернет, телеком». В то же время на 10% снизился спрос в сфере «Управление персоналом» и на 7% — в «Наука, образование».
«Наиболее востребованными в регионе традиционно остаются специалисты сферы продаж — в ноябре для них было открыто более 12 тысяч вакансий, это 35% от общего количества предложений о работе. На втором месте находится рабочий персонал (18% вакансий), на третьем — строители (17%). Также в топ-5 сфер по востребованности у работодателей вошли производственники и специалисты транспорта и логистики (по 13%)», — добавила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. Специалисты службы исследований hh.ru проанализировали, как изменилось количество ...09.03.2022 В Свердловской области в феврале 2022 года количество вакансий выросло на 40%
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Аналитики службы исследований hh.ru подсчитали, что в феврале 2022 года количество ...12.01.2022 На Среднем Урале число открытых вакансий за год увеличилось на 68%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. За 2021 год в Свердловской области было открыто на 68% больше вакансий, чем в 2020 ...20.07.2021 За год в Свердловской области число вакансий выросло на 77%
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области было открыто на 77% больше ...01.12.2015 За месяц в Екатеринбурге спрос на специалистов в сфере страхования упал на 27%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2015. По итогам ноября 2015 года в Екатеринбурге количество вакансий выросло на 1%. Об этом ...