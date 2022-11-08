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В Свердловской области число вакансий выросло на 3% за месяц

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. По итогам ноября 2022 года в Свердловской области было открыто более 35 тыс. вакансий. Это на 3% больше, чем в ноябре, сообщает пресс-служба hh.ru.

Сильнее всего вырос спрос в сегменте «Медицина, фармацевтика» — плюс 24% по сравнению прошлым месяцем. Также на 15% он увеличился в разделе «Инсталляция и сервис», на 10% — «Искусство, развлечения, медиа», на 6% — «Добыча сырья» и «ИТ, интернет, телеком». В то же время на 10% снизился спрос в сфере «Управление персоналом» и на 7% — в «Наука, образование».

«Наиболее востребованными в регионе традиционно остаются специалисты сферы продаж — в ноябре для них было открыто более 12 тысяч вакансий, это 35% от общего количества предложений о работе. На втором месте находится рабочий персонал (18% вакансий), на третьем — строители (17%). Также в топ-5 сфер по востребованности у работодателей вошли производственники и специалисты транспорта и логистики (по 13%)», — добавила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

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