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Вчера, 10:04

Россияне сняли в III квартале более 8 трлн рублей наличными

УрБК, Москва, 08.12.2022. Россияне в III квартале 2022 года сняли с банковских карт более 8 трлн руб. наличными. Это стало рекордным показателем за все время, что Банк России публикует такую статистику, сообщает «Прайм».

Прошлый рекорд был отмечен в IV квартале 2021 года и отстает от нового на 1,16%.

В то же время в III квартале текущего года поставлен рекорд по оплате картами товаров и услуг. Сумма подобных операций составила более 11,3 трлн руб. Это почти на 5% выше предыдущего рекорда.

Всего по итогам девяти месяцев текущего года эмиссия карт для физических лиц достигла отметки в 377,4 млн штук, а для корпоративных держателей — 6,6 млн.

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