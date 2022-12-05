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Вчера, 09:47

В Заксобрании Свердловской области объяснили повышение штрафов за граффити расходами собственников

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Законодательном собрании Свердловской области одной из причин повышения штрафов за самовольные граффити назвали высокие расходы собственников сооружений на их удаление. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«Необходимость удалять самовольно нанесенные надписи и рисунки связана со значительными расходами для собственника сооружений. Это значит, что установленный сейчас размер штрафа является несоразмерным характеру совершаемого административного правонарушения», — прокомментировала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Законопроект внесли депутаты комитета по законодательству и общественной безопасности. Максимальную сумму штрафа планируется повысить с 3 до 5 тыс. руб. В пояснительной записке отмечено, что данную инициативу предложили власти Екатеринбурга.

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