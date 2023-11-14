В Свердловской области начала работу комиссия по подготовке проекта регионального бюджета на 2024 год ко второму чтению

В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты приняли проект бюджета области на ...14.11.2023 Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...15.09.2023 Стартовал основной этап формирования бюджета Свердловской области на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Минфин Свердловской области завершил подготовительный этап работы над проектом ...26.11.2018 По итогам согласительных процедур свердловским муниципалитетам выделят дополнительно 2,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. По итогам согласительных процедур, проведенных в рамках работы над законопроектом о ...