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В Свердловской области начала работу комиссия по подготовке проекта регионального бюджета на 2024 год ко второму чтению

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области стартовала работа временной согласительной комиссии по подготовке регионального бюджета на 2024 год ко второму чтению в областном Заксобрании. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В течение десяти дней комиссия, которую возглавили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, обсудят финансирования всех государственных программ Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Одним из первых вопросов, которые рассмотрят участники согласительных процедур, стали подходы к определению финансовой помощи местным бюджетам на 2024 год и плановый период. Как уточнил министр финансов Свердловской области Александр Старков, с учетом решений согласительной комиссии, прогнозируемые расходы местных бюджетов на 2024 год составляют почти 144 млрд руб. или 124% к расходам на 2023 год.

«Отличительная черта нынешнего года в том, что комиссия впервые сформировали специальную рабочую группу, на которой будет рассматриваться только системные вопросы», - подчеркнула Людмила Бабушкина

Напомним, что по итогам «муниципальных» согласительных комиссий к расходам муниципалитетов на 2024 год добавлено 31,6 млрд руб. Также, продолжится практика поощрения муниципальных образований, на что комиссия определит порядка 190 млн руб. Отдельно переиндексируют и расходы на коммунальную инфраструктуру — 9,1%, что будет помогать муниципалитетам в следующем году.
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