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Сегодня, 17:54

Правительство РФ продлило программу поддержки авиаперевозчиков

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продолжении выделения субсидий авиаперевозчикам. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Речь идет о субсидиях, которые выдаются организациям в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на это предусмотрено 25,3 млрд руб.

Программа компенсации расходов перевозчиков действует с текущего года. Она предназначена для сохранения пассажирских перевозок в условиях санкций.

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