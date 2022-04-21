Правительство РФ продлило программу поддержки авиаперевозчиков

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продолжении выделения субсидий авиаперевозчикам. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.



Речь идет о субсидиях, которые выдаются организациям в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на это предусмотрено 25,3 млрд руб.



Программа компенсации расходов перевозчиков действует с текущего года. Она предназначена для сохранения пассажирских перевозок в условиях санкций.