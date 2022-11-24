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Сегодня, 17:03

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,36%

УрБК, Москва, 07.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,86 руб., евро — 65,90 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,36%, европейской — на 0,36%.

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