В Октябрьском районе Екатеринбурга появятся новые запрещающие парковку автомобилей знаки

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. В Октябрьском районе Екатеринбурга появятся новые запрещающие знаки. Они будут расположены на улицах Народной Воли, от улицы Розы Люксембург до улицы Горького. Знак «Остановка запрещена» будет сопровождаться табличкой «Работает эвакуатор». По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, местные жители неоднократно обращались к властям города с просьбой о размещении подобных знаков на данной улице.

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