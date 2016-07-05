Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав президиума Госсовета

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включен в состав президиума Государственного Совета Российской Федерации (Госсовета РФ). Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Туда также вошли главы ряда других российских субъектов и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.



Госсовет РФ формируется президентом, чтобы обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов, которые входят в единую систему публичной власти. Еще одна цель — определить основные направления внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.