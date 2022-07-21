Колеса закрутились

На новом производстве железнодорожных колес компании «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗа и ООО «Рейл Сервис») начались пусконаладочные работы на линии выходного контроля качества. Комплекс состоит из 10 агрегатов, в его состав входит в том числе уникальная для России лазерная установка для замеров геометрии колеса. Она в автоматическом режиме считывает данные с 660 точек колеса за 74 с. На линии также предусмотрены установки мойки и сушки, ультразвукового контроля и магнитопорошковой дефектоскопии. Для проверки уровня твердости здесь будут использовать твердомер, а для упрочнения поверхности диска — дробеметную установку. Маркировка на колесо будет наноситься с помощью иглоударного робота.







Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что на предприятии будет высокий уровень автоматизации производства, при этом создадут большое количество новых рабочих мест.



«Новое производство железнодорожных колес строится с применением самых современных технологий, здесь будет высокий уровень автоматизации процессов. При этом мы заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которые будут работать с передовым оборудованием», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Связующим звеном в цепочке технологии «Аллегро» станет полностью роботизированный межоперационный склад изделий. Через него с участка термообработки колеса будут автоматически направляться на механическую обработку, а затем на линию выходного контроля. Краны в автоматическом режиме будут распределять стопы колес по стойкам, а затем подавать их дальше по технологии. Все оборудование для склада вместе с программным обеспечением разработали специально для завода «Аллегро» инженеры «Томской электронной компании».



На заводе будут применены самые современные и экологичные технологии. Так, здесь реализован замкнутый цикл технологической воды, возведена система водоподготовки с фильтрацией, химической очисткой. Кроме того, на предприятии внедрена система рекуперативного обогрева вторичным теплом отходящих газов нагревательных печей. Также на объекте будет оборудован склад масел, где отработанные жидкости будут собирать и утилизировать для отправки на вторичную переработку.



В производственный цех завода будут заходить две железнодорожные ветки — для ввоза заготовки и вывоза готовых ж/д колес. Кроме того, здесь будет предусмотрена возможность отгрузки колес автотранспортом.







Монтажные работы по сборке и установке крупных узлов сейчас идут на территории всего завода. Оборудование предприятия смонтировано уже на 50%.



«Строительство завода ведется высокопрофессиональной командой с колоссальным производственным опытом, что во многом определяет успех проекта. Я рад, что, несмотря на все сложности, предприятие уже имеет высокую стадию готовности, и в следующем году мы сможем обеспечить новым объемом железнодорожных колес потребителей российского рынка», — считает генеральный директор «Рейл Сервис» Павел Макаров.



Напомним, что строительство завода по производству железнодорожных колес на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» (Верхняя Салда) началось в мае 2021 года. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд, владелец «Рейл сервис» Сергей Гущин, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.



Строительство основного производственного корпуса завода было завершено в мае 2022 года. Кроме того, в текущем году строители сдали административно-бытовой комплекс для сотрудников. Инвестиции в строительство составили около 18 млрд руб. Площадь всех производственных и вспомогательных помещений предприятия составит порядка 26 тыс. кв. метров. Мощность завода позволит выпускать 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс.







«Аллегро» будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу — ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ, на комбинате выпускают более 80 видов ж/д колес.



Вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд считает, что запуск нового завода позволит в полной мере реализовать политику импортозамещения.



«Важно и то, что мы сможем задействовать имеющийся инженерный потенциал ЕВРАЗ НТМК и использовать колесную заготовку комбината из высококачественной стали», — пояснил Илья Широкоброд.



Отметим, что в настоящий момент ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий в России и СНГ, занимающихся выпуском железнодорожных колес. Колесная продукция тагильского предприятия также широко известна на рынке. Сегодня будущие работники завода проходят обучение и стажировку на действующем производстве ЕВРАЗ НТМК. Это слесари-ремонтники, технологи, электромонтеры, дефектоскописты, контролеры ОТК, вальцовщики, операторы постов управления, станков с ЧПУ и машинисты кранов. Всего на новом предприятии появится 443 новых рабочих места. Старт производства запланирован на вторую половину 2023 года.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа