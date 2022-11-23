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Курс доллара США на Московской бирже составляет 63,08 руб., евро — 65,97 руб.

УрБК, Москва, 07.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 63,08 руб., европейской — 65,97 руб.

Уточним, что на момент закрытия торгов 6 декабря курс доллара США составлял 63,08 руб., евро — 66,13 руб.

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