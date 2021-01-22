Свердловчанка взыскала с транспортного предприятия 300 тыс. рублей за травму в автобусе

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Жительница Среднего Урала взыскала с транспортного предприятия 300 тыс. руб. в качестве компенсации за травмы, полученные во время поездки в автобусе в 2018 году. Женщина получила повреждения средней тяжести, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
По решению Серовского районного суда водитель автобуса был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Гражданская ответственность перевозчика ИП Соколова В.В. была застрахована в АО «Группа Ренессанс Страхование», и женщина получила 201 тыс. руб. в качестве страхового возмещения.
Однако пострадавшая решила взыскать компенсацию морального вреда с самого перевозчика и направила в Североуральский городской суд иск на 800 тыс. руб. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично: с ИП Соколова В. В. взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. руб. и штраф в пользу истца — 100 тыс. руб.
Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд с просьбой сократить размер выплат. Однако решение Североуральского городского суда было оставлено без изменений.
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