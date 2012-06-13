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Немецкая компания Bayer судится с Березовским фармацевтическим заводом из-за прав на изобретение

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer подала иск в Арбитражный суд Свердловской области. Ответчиком выступает ЗАО «Березовский фармацевтический завод» (завод Lekas). В иске говорится о запрете исключительных прав на изобретение, сообщает «Коммерсантъ».

В пресс-службе российского отделения концерна рассказали, что у организации есть исключительное право на использование соединения, известного как «ривароксабан», используемого для лечения тромбоза и легочной эмболии. В России оно запрещено патентом на изобретение, который действует до 4 декабря 2024 года.

В Bayer считают, что березовское предприятие нарушило исключительное право на изобретение и создало для него угрозу. Речь идет о регистрации лекарства «Ривароксабан Лекас» в госреестре лекарственных средств РФ, а также его цены и ввода лекарства в гражданский оборот. По мнению немецкой компании, действия Lekas произошли вопреки предупреждениям о потенциальном нарушении.

Березовский фармацевтический завод получил регистрационное удостоверение на «Ривароксабан Лекас» 13 апреля 2021 года. Кроме того, летом 2022 года лекарства с ривароксабаном зарегистрировали НАО «Северная звезда» (Ленинградская область), АО «Медисорб» (Пермь) и АО «Алиум» (Московская область).

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