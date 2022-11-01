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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 50 млн рублей на благоустройство набережной в Талице

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил направить 50 млн руб. на благоустройство набережной в Талице. Эти деньги пойдут на завершение первого этапа благоустройства общественного пространства «Парк времен». Его открытие запланировано на текущий год. Ранее Талица уже получала 75,3 млн руб. по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает департамент информационной политики региона.

Глобальный проект реконструкции набережной в Талице охватывает три уровня городского пруда. По нему запланирована реконструкция территории заброшенных городских пространств. Концепция основана на историческом пути города. Пешеходный тротуар будет идти через разные зоны и участки, объединяя их в единую рекреацию.

В зоне настоящего времени будут находиться спортивные и детские площадки, амфитеатр и сцена для городских праздников и представлений, плюс точки быстрого питания и торговли. Зона, обозначающая будущее, будет создана с помощью пиксельной раскладки методом хаотичного размещения узоров в серых тонах, напоминающих о веке цифровизации.

Уточним, что Талица с проектом «Парк времен» также участвует во Всероссийском конкурсе на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2023 году.

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